Глава СПЧ выступил против амнистии фигурантов «московского дела»

Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев выступил против того, чтобы фигурантов «московского дела» включили в списки на амнистию, которую объявят к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я против [включения] и высказывался публично. Там приводят в пример амнистию 1993 года, что через год все участники были амнистированы, те, кто был в Белом доме. Я против, потому что тогда были страшные события, фактически гражданская война была, и уравнивать те страшные события с этими неприятными [событиями] в Москве летом этого года я считаю неправильным», — сказал Фадеев.

В августе тогдашний член СПЧ Илья Шаблинский сообщил, что он и его коллеги собираются предложить включить фигурантов «московского дела» в проект амнистии. В сентябре этот проект одобрил президиум СПЧ, писали «Открытые медиа». В октябре руководство и состав совета сменились, после чего Валерий Фадеев, возглавивший СПЧ, заявил, что работа над проектом амнистии продолжается.