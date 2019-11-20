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Что говорят о смертной казни в старом и в новом составе Совета по правам человека. Две цитаты
11:13, 20 ноября 2019
Источник: Meduza
19 ноября глава Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов
поддержал
возвращение смертной казни: «А как относиться к таким преступлениям, которые совершал Чикатило? По 50-60 трупов… Когда детей убивают? Когда издеваются? Разве это соразмерно — пожизненное лишение свободы?». На просьбу прокомментировать отмену моратория на смертную казнь новый глава Совета по правам человека Валерий Фадеев
сказал
, что у консультативного органа нет позиции по этому вопросу. Его предшественник Михаил Федотов
выступал против
возвращения смертной казни.
Фото в анонсе: Максим Шипенков / EPA / Scanpix / LETA
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