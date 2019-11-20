Перейти к материалам
новости

Что говорят о смертной казни в старом и в новом составе Совета по правам человека. Две цитаты

Источник: Meduza
19 ноября глава Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов <a href="https://www.kommersant.ru/doc/4164332" target="_blank">поддержал</a> возвращение смертной казни: «А как относиться к таким преступлениям, которые совершал Чикатило? По 50-60 трупов… Когда детей убивают? Когда издеваются? Разве это соразмерно — пожизненное лишение свободы?». На просьбу прокомментировать отмену моратория на смертную казнь новый глава Совета по правам человека Валерий Фадеев <a href="https://www.gazeta.ru/social/news/2019/11/20/n_13719506.shtml?updated" target="_blank">сказал</a>, что у консультативного органа нет позиции по этому вопросу. Его предшественник Михаил Федотов <a href="https://ria.ru/20191010/1559607451.html" target="_blank">выступал против</a> возвращения смертной казни.
19 ноября глава Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов поддержал возвращение смертной казни: «А как относиться к таким преступлениям, которые совершал Чикатило? По 50-60 трупов… Когда детей убивают? Когда издеваются? Разве это соразмерно — пожизненное лишение свободы?». На просьбу прокомментировать отмену моратория на смертную казнь новый глава Совета по правам человека Валерий Фадеев сказал, что у консультативного органа нет позиции по этому вопросу. Его предшественник Михаил Федотов выступал против возвращения смертной казни.

Фото в анонсе: Максим Шипенков / EPA / Scanpix / LETA