Mail.ru предложила амнистировать осужденных за репосты. Обращение направлено в суды, Госдуму и Минюст

Mail.ru обратилась в Госдуму, Верховный и Конституционный суды, а также Минюст с предложением амнистировать пользователей соцсетей, осужденных за экстремизм. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

В Mail.ru считают, что освободить необходимо всех пользователей соцсетей, осужденных за репосты, если их действия «не имели общественно опасных последствий». Компания в своем обращении предлагает инициировать амнистию по статьям 282 (возбуждение ненависти либо вражды) и 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) УК РФ.

Также предлагается декриминализировать эти случаи в будущем. В компании считают, что за лайки и репосты можно назначать судебный штраф.

Mail.ru просит Верховный суд дать юридические определения таким понятиям, как «пост», «репост» и «лайк», а также указать на необходимость детального установления мотива при рассмотрении дел об экстремизме.

Кроме того, компания сообщила, что направила отдельный запрос главам МВД и Следственного комитета в связи с расследованием дел об экстремизме, возбужденных в Барнауле из-за публикаций в соцсети «ВКонтакте».