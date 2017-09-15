Самарскую активистку судят за репост статей The Guardian и BuzzFeed. Ее обвиняют в гей-пропаганде

26 июля 2017 года самарскую активистку Евдокию Романову вызвали в полицию. 27-летняя Романова рассказала «Медузе», что является участницей и сторонницей сразу нескольких организаций — ЛГБТ-движения «Аверс», международной организации «Молодежная коалиция за сексуальные и репродуктивные права», фонда молодых феминисток «Фрида» и организации United, выступающей против расизма. Романова называет себя борцом за гражданские права и подчеркивает, что сама не входит в ЛГБТ-сообщество.

По телефону сотрудники полиции сказали Романовой, что хотят опросить ее в качестве свидетеля по одному из уголовных дел, находящихся в производстве. Когда она пришла в полицию, ей начали задавать вопросы о ее собственной активности в социальных сетях — в фейсбуке и во «ВКонтакте». В тот же день Романовой предъявили обвинение по статье 6.21 часть 2 КоАП РФ — за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних с применением сети интернет». Полицейские допрашивали Романову без адвоката, отказавшись дожидаться его приезда и не позволив ей полностью ознакомиться с материалами дела.

В сентябре Романовой удалось выяснить, что ее обвиняют из-за репостов в фейсбуке и во «ВКонтакте». Дело Романовой передали в Кировский районный суд Самары — и только тогда она впервые ознакомилась с полным текстом обвинения. Из него следовало, что Романова репостила ссылки, ведущие на сайт Молодежной коалиции за сексуальные и репродуктивные права, и расшаривала статьи об ЛГБТ-движении. Среди этих материалов — текст The Guardian о проведении в Ирландии референдума по поводу легализации однополых браков и статья BuzzFeed о проведении в Санкт-Петербурге выставки о российских ЛГБТ-подростках.

Всего в дело попали пять ссылок и репостов; четыре сделаны в 2015 году, один — в 2016-м. Согласно приложенной к материалам дела экспертизе, все они содержат «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений». Кроме того, в соответствии с лингвистической экспертизой, одна из публикаций (вышедшая на сайте Молодежной коалиции) направлена на «формирование нетрадиционных сексуальных установок», «создание привлекательного образа нетрадиционных сексуальных отношений» и «формирование искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных отношений».

Правозащитная организация Amnesty International начала кампанию в поддержку Романовой. Организация подготовила текст обращения к генпрокурору РФ Юрию Чайке, прокурору Самарской области Константину Букрееву и уполномоченному по правам человека в Самарской области Ольге Гальцовой с требованием снять обвинения с Романовой, призвать российские власти отменить закон о гей-пропаганде и прекратить преследование представителей ЛГБТ-сообщества. Романова сказала «Медузе», что никакой реакции на эти обращения не было.

Суд над Романовой состоится 18 сентября. Ей грозит штраф до 100 тысяч рублей. «Мне сложно предположить, каким будет решение. Тема сексуальных отношений, а особенно так называемых нетрадиционных отношений в России табуирована, и по таким делам может оказываться давление на суд», — говорит Романова. Активистка надеется на оправдательный вердикт, поскольку, отмечает она, материалы дела составлены с грубыми нарушениями. Например, посты и статьи со страниц Романовой в соцсетях переводились с помощью Google Translate — и с многочисленными ошибками. Кроме того, фейсбук-страница активистки закрыта для всех, кроме друзей, а в друзьях у нее только один несовершеннолетний — родной брат Романовой.

Запрет на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних действует в России уже четыре года. Весной 2012-го документ за авторством депутата от «Единой России» Виталия Милонова приняло Законодательное собрание Петербурга. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что такую практику можно распространить на всю Россию. В июне 2013-го, невзирая на критику со стороны мирового ЛГБТ-сообщества, Госдума приняла закон, запрещающий пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Предусмотрен штраф до 100 тысяч рублей, юридическим лицам — до миллиона рублей и приостановление деятельности организации на срок до 90 суток, иностранцам — штраф и выдворение из России.

Всего с момента принятия закона оштрафованы 15 россиян, сообщил «Медузе» юрист правозащитной группы «Агора» Дамир Гайнутдинов. Так, в 2016 году в российских судах рассмотрели 12 дел о гей-пропаганде, в восьми случаях обвиняемые оштрафованы. В основном штрафуют тех, кто репостит материалы СМИ об ЛГБТ или публикует собственные тексты в соцсетях. Штрафы для физических лиц, как правило, составляют 50 тысяч рублей. При этом российские суды оправдывали некоторых обвиняемых, например, если они выложили материалы об ЛГБТ-движении, но сопроводили его подписью о том, что просматривать их могут только совершеннолетние.

В январе 2014 года активисты Николай Алексеев, Николай Баев и Алексей Киселев подали жалобу в Европейский суд по правам человека о нарушении их прав, закрепленных в Европейской конвенции о защите прав человека. В июне 2017-го суд признал закон дискриминационным и постановил, что Россия нарушила статью 10 (право на свободу выражения мнений) и статью 14 (запрещение дискриминации) Европейской конвенции — и должна выплатить активистам компенсацию почти в 50 тысяч евро. Россия пытается обжаловать решение суда.