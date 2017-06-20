ЕСПЧ признал дискриминационным российский закон о гей-пропаганде

Европейский суд по правам человека решил, что российский закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди детей является дискриминационным и нарушает право на свободу самовыражения.

Против такого решения проголосовал только судья от России в ЕСПЧ Дмитрий Дедов. В своем особом мнении он поддержал позицию Москвы, которая напомнила, что «положительный образ гомосексуальности пагубно влияет на развитие детей и ставит их под угрозу сексуального насилия».

Жалобу в ЕСПЧ подали активисты движения ЛГБТ Николай Баев, Алексей Киселев и основатель GayRussia.ru Николай Алексеев. Все они с 2009 по 2012 годы привлекались в России к ответственности за пропаганду нетрадиционных отношений.

Суд постановил выплатить Баеву, Киселеву и Алексееву почти 50 тысяч евро компенсации.

Обновление. Представитель Кремля Дмитрий Песков сказал «Интерфаксу», что руководство страны изучит решение ЕСПЧ, но подчеркнул, что введенный в России запрет распространяется только на пропаганду среди несовершеннолетних.