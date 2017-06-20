ЕСПЧ признал дискриминационным российский закон о гей-пропаганде

ЕСПЧ
07:57, 20 июня 2017
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Европейский суд по правам человека решил, что российский закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди детей является дискриминационным и нарушает право на свободу самовыражения.

Против такого решения проголосовал только судья от России в ЕСПЧ Дмитрий Дедов. В своем особом мнении он поддержал позицию Москвы, которая напомнила, что «положительный образ гомосексуальности пагубно влияет на развитие детей и ставит их под угрозу сексуального насилия».

Жалобу в ЕСПЧ подали активисты движения ЛГБТ Николай Баев, Алексей Киселев и основатель GayRussia.ru Николай Алексеев. Все они с 2009 по 2012 годы привлекались в России к ответственности за пропаганду нетрадиционных отношений.

Суд постановил выплатить Баеву, Киселеву и Алексееву почти 50 тысяч евро компенсации.

Обновление. Представитель Кремля Дмитрий Песков сказал «Интерфаксу», что руководство страны изучит решение ЕСПЧ, но подчеркнул, что введенный в России запрет распространяется только на пропаганду среди несовершеннолетних.
С лета 2013 года в России действует административное наказание за гей-пропаганду среди несовершеннолетних. За это грозит до 5 тысяч рублей штрафа, а если пропаганда велась в интернете — до 100 тысяч рублей. До принятия федерального закона подобные запреты вводились в Рязанской и Архангельской областях, а также в Санкт-Петербурге.
С 2014 по 2016 годы по этому закону в России оштрафовали 14 человек.

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