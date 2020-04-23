Россияне в марте забрали из банков 315 миллиардов рублей

В марте вклады физических лиц в российских банках сократились на 315 миллиардов рублей, в основном в иностранной валюте. Об этом сообщает ЦБ.

Сокращение пришлось на третью неделю марта, уточнил регулятор.

«Люди активно совершали покупки на случай необходимости самоизоляции, а некоторые крупные вкладчики делали крупные отложенные покупки (автомобили, бытовая техника) в ожидании роста цен», — сказано в обзоре ЦБ.

К концу марта ситуация с вкладами нормализовалась, что, по данным Банка России, связано со снижением активности людей из-за введения режима самоизоляции.

Bloomberg ранее сообщал, что с начала марта жители России через банкоматы и банковские отделения сняли триллион рублей наличных — больше, чем за весь 2019 год. Рост интереса к наличным совпал с обращениями президента РФ Владимира Путина, заметило издание. Особенно много наличных россияне сняли после того, как глава государства продлил ограничительные меры до 1 мая.