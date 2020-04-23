Кремль не может и не собирается вмешиваться в редакционные дела того или иного средства массовой информации. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал корреспонденту «Медузы» конфликт внутри редакции газеты «Ведомости».

В ответ на вопрос, могли ли в администрации президента рекомендовать новому и. о. главного редактора «Ведомостей» Андрею Шмарову ввести цензурные ограничения в редакции, Дмитрий Песков ответил: «Я не знаю, от кого он мог получить такие рекомендации. Мы не можем никак комментировать редакционную политику и не хотим это делать, влезать в редакционные дела того или иного СМИ. И мы были и остаемся заинтересованы в том, чтобы на нашем информационном рынке продолжали действовать классные талантливые издания с очень талантливыми коллективами».

Обновлено. Андрей Шмаров сообщил редакции «Ведомостей», что полностью разделяет мнение Пескова.

22 апреля стало известно, что новый и. о. главреда «Ведомостей» Андрей Шмаров запретил журналистам публиковать опросы «Левада-центра», а также критиковать обнуление президентских сроков Владимира Путина. В редакции утверждали, что такую рекомендацию Шмаров получил из администрации президента РФ. До этого Шмаров удалил с сайта «Ведомостей» колонку, посвященную Игорю Сечину, и исправил заголовок в материале о «Роснефти» на противоположный смыслу этого материала.