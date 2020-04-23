Госплатформу для дистанционного обучения школьников объединят с «ВКонтакте»

Социальная сеть «ВКонтакте» будет интегрирована в государственную платформу для дистанционного обучения школьников, которую совместно разрабатывают Минпросвещения и Минкомсвязи, пишет «Коммерсант».

В проекте будут задействованы чаты, сообщества и мини-приложения «ВКонтакте». Также в соцсети появится специальный сегмент «ВКонтакте-Образование», в который войдет «верифицированный контент» — лекции, видеоуроки и учебники, одобренные Минпросвещения, рассказал газете глава министерства Сергей Кравцов.

Также планируется использование отечественных видеоплатформ наподобие Zoom и Skype, но «только защищенных и устойчивых к хакерским атакам», добавил министр. Однако, по его словам, для этого потребуется установка камер в классах и улучшение ситуации с интернетом в школах. Кто займется разработкой видеосервиса и когда заработает платформа, в министерстве и соцсети не уточнили.

Из-за пандемии коронавируса министерство просвещения РФ рекомендовало всем российским школам с середины марта перейти на дистанционный формат обучения.

В апреле компания «Яндекс» запустила собственную бесплатную платформу для удаленного обучения школьников. Mail.ru Group, в которую входят соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», предложили школам свои сервисы для проведения уроков и размещения учебных материалов. Также Минпросвещения запустило спутниковый телеканал, где ученикам старших классов показывают 30-минутные уроки по основным предметам.