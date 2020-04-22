В Саратове возбудили уголовное дело из-за показа порно во время школьных онлайн-уроков

Управление Следственного комитета по Саратовской области возбудило уголовное дело по факту показа порно учащимся одной из городских школ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Инцидент произошел 13 апреля во время онлайн-уроков физкультуры и русского языка, которые проходили на платформе для видеоконференций Zoom. Неизвестный подключился к урокам и запустил показ порно.

Дело расследуется по о публичной демонстрации порнографических материалов несовершеннолетним с использованием интернета.

Как пишут саратовские СМИ, речь идет об инциденте в школе № 95. После него заместителя директора школы оштрафовали на 10 тысяч рублей по инициативе прокуратуры. Штраф был назначен за то, что администрация школы своевременно не предприняла мер по защите «психического здоровья, морального и нравственного развития несовершеннолетних».

Из-за эпидемии коронавируса в российских школах с 23 марта по 12 апреля объявили каникулы. Затем обучение возобновилось в онлайн-формате.

16 апреля сообщалось, что порно во время онлайн-урока также показали ученикам одной из школ в Москве.

20 апреля СК пригрозил уголовной отвественностью за «издевательства и так называемые „пранки“ в отношении педагогов» на онлайн-уроках.

21 апреля в Петербурге возбудили уголовное дело по факту срыва онлайн-уроков. Его фигурантом стал блогер Артур Амаев с 911 тысячами подписчиков на ютьюбе. Он разместил на своем канале два видео, на которых подключался к онлайн-урокам и разыгрывал школьников. При этом он «вел себя вызывающе, хамил, фактически срывал учебные занятия», заявили в СК.