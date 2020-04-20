СК пригрозил «уголовно-правовыми последствиями» за попытки сорвать онлайн-уроки в школах

Следственный комитет будет отслеживать видео с розыгрышами над учителями и попытками сорвать дистанционные уроки. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как утверждают в СК, «все чаще в сети стали появляться видеоролики о дистанционном обучении, в которых демонстрируются кадры издевательств и так называемые „пранки“ в отношении педагогов и преподавателей».

Ведомство отметило, что такие действия «могут повлечь предусмотренную законом ответственность» и «привести к уголовно-правовым последствиям».

НТВ выпустил сюжет о пранкерах, которые, как говорит корреспондент телеканала, «подключаются к занятиям и пытаются сорвать» их. В сюжете показано, например, как к уроку подключается неизвестный учителю подросток, и занятие прерывается на попытки выяснить, кто он такой.

Из-за эпидемии коронавируса в российских школах с 23 марта по 12 апреля объявляли каникулы. Затем Минпросвещения обязало школы организовать онлайн-обучение до конца апреля.

Также из-за COVID-19 Минпросвещения перенесло сроки сдачи экзаменов в выпускных классах. Предварительно, ЕГЭ начнется 8 июня, экзамен для учащихся 9 классов — 9 июня.