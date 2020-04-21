В Петербурге возбудили уголовное дело из-за срыва школьных онлайн-уроков. Его фигурантом стал ютьюб-блогер с 900 тысячами подписчиков

Управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу возбудило уголовное о по факту срыва школьных онлайн-уроков.

По информации СК, к преступлению может быть причастен пользователь «ВКонтакте» Артур Амаев. Он ведет ютьюб-канал Russia Paver, где выкладывает в основном стримы прохождения видеоигр. Канал имеет 911 тысяч подписчиков.

27 марта и 6 апреля блогер выложил на ютьюб два видео (оба уже недоступны), на которых он подключался к онлайн-урокам и разыгрывал школьников, в том числе представляясь сотрудником министерства образования. При этом он «вел себя вызывающе, хамил, фактически срывал учебные занятия».

«Факты срывов онлайн-уроков имелись на территории города Санкт-Петербурга», — отмечает следствие. Сейчас устанавливается местонахождение Амаева. «Фонтанка» и «Комсомольская правда» пишут, что это первое в России уголовное дело из-за срыва дистанционных уроков.

Накануне СК заявил, что в интернете начали появляться видеоролики, в которых «демонстрируются кадры издевательств и так называемые „пранки“ в отношении педагогов и преподавателей» во время онлайн-уроков. Ведомство пригрозило за это уголовной ответственностью.

Из-за эпидемии коронавируса в российских школах с 23 марта по 12 апреля объявляли каникулы. Затем федеральные власти обязали школы организовать онлайн-обучение до конца апреля. Также ведомство перенесло сроки сдачи экзаменов в выпускных классах.