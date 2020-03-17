«Яндекс» объявил о запуске платформы для дистанционного обучения школьников

С 30 марта в сервисе «Яндекс.Учебник» появятся инструменты для удаленного проведения уроков по всем школьным предметам, сообщил «Яндекс».

«Преподаватели получат возможность проводить интерактивные видеотрансляции, проверять домашние задания и получать обратную связь от учеников с помощью чатов и голосовых сообщений», — пояснили в компании.

Для того, чтобы пользоваться инструментами, учителю нужно зарегистрироваться в «Яндекс.Учебнике». Сейчас в «Учебнике» доступны задания только по русскому языку и математике.

С 1 апреля «Яндекс» планирует запустить полноценную онлайн-школу для 5–11 классов. Она будет доступна всем российским школьникам в «Яндекс.Эфире» и «Яндекс.Репетиторе».

Онлайн-школа будет бесплатной. Для младших классов предусмотрены лекции по отдельным предметам. Для учеников девятых и одиннадцатых классов учителя, составлявшие задания единого госэкзамена, будут вести семинары по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.

Министерство просвещения РФ 14 марта рекомендовало регионам России при необходимости временно перевести школьников на дистанционное обучение. Такое решение приняли после заседания оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19. В тот же день в Москве и Московской области ввели свободное посещение школ.

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