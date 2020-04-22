Сотрудники больницы в Люберцах, где у 60 медиков выявили коронавирус, пожаловались на руководство в полицию и ФСБ

Сотрудники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы пожаловались на руководство в правоохранительные органы. Копии жалоб есть у РБК, их подлинность подтвердил один из авторов, медбрат Аркадий Хаславский.

Медики направили три жалобы на имя руководителей ФСБ, МВД и Следственного комитета. Под ними подписались шестеро сотрудников неврологического отделения.

По словам авторов обращений, с 23 марта к ним из терапевтического отделения стали переводить пациентов с клинической картиной COVID-19. Они лежали в отделении, пока не получили положительный тест на коронавирус. При этом в отделении не проводилась санобработка, а медиков долго не обеспечивали средствами индивидуальной защиты. По их мнению, это могло привести к распространению коронавируса среди других пациентов и медперсонала.

Авторы обращений рассказали РБК, что коронавирус подтвердился у восьми сотрудников неврологического отделения. Всего, по их словам, положительный тест сдали 52 сотрудника больницы. В Минздраве Московской области заявили, что коронавирус был выявлен у 60 из 2900 сотрудников больницы,

В министерстве добавили, что корпус больницы, где выявили очаг коронавируса, закрыт на дезинфекцию. Люди, которые контактировали с зараженными, находятся под медицинским наблюдением. В больнице имеется достаточный запас средств индивидуальной защиты для медиков, подчеркнули в Минздраве.

Московская область находится на втором месте после Москвы по количеству заболевших коронавирусом. Там выявлено 6590 человек с COVID-19, 56 из них умерли, 186 выздоровели.

Медицинские учреждения стали очагами коронавируса уже в нескольких регионах России, в частности, в Москве, Петербурге, Коми, Башкирии, Астраханской области, Красноярском и Приморском краях.