Адвокат рассказал об издевательствах над заключенными иркутской ИК-15, которых после бунта перевели в СИЗО

Заключенных ИК-15 в Ангарске Иркутской области, которых перевели в СИЗО-1 в Иркутске после бунта, избивают сотрудники ФСИН. Об этом адвокат Дмитрий Дмитриев рассказал «МБХ медиа».

«Кто содержится в СИЗО-1 говорят, что бьют там всех абсолютно, что над ними издеваются, они спят на полу. Все это покрывается прокурором Иркутской области Ворониным и руководителем регионального Следственного комитета», — утверждает адвокат.

По словам Дмитриева, никто не знает, сколько заключенных ИК-15 перевели в иркутское СИЗО: «Кто-то говорит, что около 150».

Бунт в ИК-15 в Ангарске начался 9 апреля: заключенные, которых перевели в штрафной изолятор (ШИЗО), вскрыли вены, протестуя из-за действий администрации.

На следующий день, 10 апреля, в колонии подожгли несколько рабочих построек, бунт подавили силами спецназа. В колонии нашли тело одного погибшего заключенного, сами заключенные говорили, что погибли два человека.

ФСИН говорила, что бунт начал один из заключенных, отказавшийся от личного обыска, после чего его поддержали заключенные в ШИЗО. По версии правозащитников, бунт начался после того, как в колонии избили заключенного.

СК завел два уголовных дела — о массовых беспорядках и о дезорганизации деятельности исправительного учреждения.