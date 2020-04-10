Правозащитники сообщили о бунте в иркутской ИК-15. В колонии начался пожар

Обновлено. РИА Новости со ссылкой на СК передает, что, по предварительным данным, пожар устроили заключенные. Как утверждает источник «Интерфакса», предполагаемые зачинщики бунта инсценировали попытку суицида, «а когда им стали оказывать помощь, напали на сотрудников колонии <…> устроили бунт».

В ИК-15 в Ангарске Иркутской области произошел бунт из-за избиений заключенных сотрудниками колонии, сообщил в фейсбуке правозащитник Павел Глущенко.

Также об этом пишет Ольга Романова: «Заключенный Андрей забаррикадировался на промзоне, вокруг него все горит. Он рассказывает о том, что где-то видели трупы. Я спросила, сколько раненых. Он ответил — все».

Мать одного из осужденных со слов сына рассказала «Дождю», что в них стреляют и «закидывают непонятными гранатами»: «Там такой шум, такой крик, там все кричат. Он кричал: „Мамочка, помоги, пожалуйста, нас тут убивают“».

По словам Глущенко, в колонии «идут полномасштабные боевые действия. Осужденных избивают и заливают водой». В ИК-15 содержатся около 1300 человек, уточнил он. По данным «МБХ медиа», при бунте пострадали 300 человек.

В колонии начался пожар. Как пишет Baza, поджог устроили заключенные. Источник РИА Новости в экстренных службах сообщил, что горят три производственных цеха.

Глущенко ранее сообщил, что 9 апреля 17 заключенных в ИК-15 вскрыли себе вены в знак протеста после того, как сотрудники колонии дважды избили другого заключенного.

Пресс-служба ФСИН Иркутской области сообщила о нападении на работника колонии, указав, что «после проведения беседы <…> осужденные отказались от противоправных действий». Как утверждает ведомство, «обстановка в учреждении контролируемая».

Иркутское управление ФСИН утверждает, что заключенные нанесли себе порезы 9 апреля и напали на сотрудника колонии после того, как один из осужденных «отказался от проведения личного обыска, толкал сотрудников учреждения, нецензурно выражался, призывал других осужденных к противоправным действиям».

СК по Иркутской области завел дело о дезорганизации деятельности исправительного учреждения.