Въезд в Карелию ограничат с 22 апреля

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал указ об ограничении въезда на территорию республики. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Карелии.

С 22 апреля въезд в республику из соседних областей будет осуществляться через пять контрольно-пропускных пунктов на разных трассах. На других трассах движение перекроют. Контролировать въезд будут МВД и Росгвардия.

Полицейским также поручен контроль за въездом в Карелию по железной дороге. Они будут выдавать пассажирам предупреждения об ответственности за нарушение режима повышенной готовности.

Ограничения будут действовать до отмены режима повышенной готовности.

По данным на 17 апреля, в Карелии выявлено 15 заболевших COVID-19. Первые два случая коронавируса в республике подтвердились 5 апреля.

С 1 апреля в Карелии действует режим самоизоляции. Закрыты все туристические объекты, остановлен общественный транспорт, запрещена работа ресторанов, баров, многих магазинов. Также власти республики намерены закрыть въезд в четыре города с крупными предприятиями.

Кроме Карелии, въезд на свою территорию ограничил ряд других регионов, в частности, Чечня, Челябинская область, Краснодарский край.