Въезд в Карелию ограничат с 22 апреля
Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал указ об ограничении въезда на территорию республики. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Карелии.
С 22 апреля въезд в республику из соседних областей будет осуществляться через пять контрольно-пропускных пунктов на разных трассах. На других трассах движение перекроют. Контролировать въезд будут МВД и Росгвардия.
Полицейским также поручен контроль за въездом в Карелию по железной дороге. Они будут выдавать пассажирам предупреждения об ответственности за нарушение режима повышенной готовности.
Ограничения будут действовать до отмены режима повышенной готовности.
КПП будут организованы: на км 155 автомобильной дороги А-121 «Сортавала»; на км 270 автомобильной дороги Р-21 «Кола»; на км 45 автомобильной дороги А-215 Лодейное Поле — Вытегра — Прокшино — Брин-Наволок, подъезд к г. Петрозаводску; на км 394 автомобильной дороги А-119 Вологда — Медвежьегорск — автомобильная дорога Р-21 «Кола»; на км 354 автомобильной дороги Долматово — Няндома — Каргополь — Пудож.
По данным на 17 апреля, в Карелии выявлено 15 заболевших COVID-19. Первые два случая коронавируса в республике подтвердились 5 апреля.
С 1 апреля в Карелии действует режим самоизоляции. Закрыты все туристические объекты, остановлен общественный транспорт, запрещена работа ресторанов, баров, многих магазинов. Также власти республики намерены закрыть въезд в четыре города с крупными предприятиями.
Кроме Карелии, въезд на свою территорию ограничил ряд других регионов, в частности, Чечня, Челябинская область, Краснодарский край.