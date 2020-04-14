Forbes: новый план спасения экономики РФ обойдется бюджету в полтриллиона рублей

Поддержка экономики в условиях кризиса из-за эпидемии COVID-19 обойдется российскому бюджету в 520 миллиардов рублей, сообщили Forbes источники, участвовавшие в работе над антикризисным планом.

Из этой суммы 100 миллиардов рублей пойдут на поддержку малого и среднего бизнеса. В том числе 20 миллиардов будет стоить отсрочка по страховым взносам на полгода для всех компаний из пострадавших отраслей, еще 20 миллиардов — отсрочка по налогам для торговых центров.

На социальную поддержку потратят 300 миллиардов рублей, пишет Forbes. Из них 153 миллиарда рублей в мае и в июне могут выделить на выплату заработной платы сотрудникам компаний в пострадавших отраслях (один МРОТ на одного работника). На это смогут рассчитывать те организации, которые не будут увольнять людей.

Это второй пакет антикризисных мер, который подготовило правительство, добавляет Forbes. Кроме указанных 520 миллиардов рублей он также предусматривает 430 миллиардов на госгарантии. Первый пакет, который представили в марте, предполагал создание антикризисного фонда объемом 300 миллиардов рублей, еще 500 миллиардов ЦБ выделил банкам.

В указанные суммы не входят 48,8 миллиарда рублей на выплаты медикам, которые работают с пациентами, у которых обнаружили коронавирус, уточняет Forbes. Врачи получат 80 тысяч рублей в месяц, средний медицинский персонал и врачи скорой помощи — 50 тысяч рублей. Фельдшеры, медсестры, водители машин скорой помощи — 25 тысяч рублей.