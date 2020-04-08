Власти накопили подушку безопасности в 18 триллионов рублей. Но могут потратить на борьбу с кризисом лишь небольшую часть этих денег

На начало весны 2020 года федеральных властей, регионов и внебюджетных фондов России составляли 17,7 триллиона рублей (более 16% ВВП), подсчитал РБК.

Принятое в России не позволит потратить больше 1,7 триллиона рублей ликвидных активов в 2020 году. На данный момент на борьбу с кризисом из-за коронавируса и падения цен на нефть правительство заложило 1,4 триллиона рублей (1,3% ВВП).

По оценке Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), без пересмотра бюджетного правила программа стимулирования российской экономики может составить около 2,4% ВВП. При этом, как заявил РБК глава Счетной палаты Алексей Кудрин, экономике понадобится пакет поддержки не менее чем на 7% ВВП.

По мнению экспертов, Минфин не хочет пересматривать бюджетное правило, чтобы не потерять доверие рынков. Пока власти используют другие варианты наращивания госпомощи. 1 апреля президент подписал закон, позволяющий увеличить расходы бюджета в 2020 году на величину доходов ЦБ от продажи Сбербанка и сумму дополнительных поступлений от «отдельных видов» не нефтегазовых доходов. О каких доходах идет речь, не уточнялось.

Мировые цены на нефть начали падать после того, как Россия и ОПЕК 6 марта разорвали сделку об ограничениях на добычу нефти. Вслед за ценами на нефть обрушился курс российского рубля.

Из-за коронавируса в России с конца марта до конца апреля объявлены нерабочие дни. В большинстве регионов введен режим самоизоляции, работают лишь магазины продуктов и товаров первой необходимости, заведения общепита торгуют на вынос и доставку.