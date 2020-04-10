Правительство повысило максимальный размер ипотеки для получения кредитных каникул

Правительство России увеличило максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик может получить кредитные каникулы в связи с коронавирусом. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС.

Для Москвы предельный размер ипотеки повышен до 4,5 миллиона рублей. Для Московской области, Санкт-Петербурга и Дальневосточного федерального округа, — до трех миллионов рублей. Для остальных регионов РФ — до двух миллионов рублей.

Мишустин заявил, что уже подписал соответствующее постановление. Официально оно пока не опубликовано.

Ранее предельный размер ипотечного кредита для получения кредитных каникул был единым для всех регионов и составлял 1,5 миллиона рублей.

25 марта президент России Владимир Путин распорядился предоставить полугодовые кредитные каникулы всем гражданам, чей месячный доход из-за эпидемии коронавируса снизился более чем на 30%. Соответствующий закон вступил в силу 3 апреля.

6 апреля апреля правительство утвердило максимальные размеры кредитов для получения отсрочки: 100 тысяч рублей по кредитным картам, 250 тысяч по потребительским займам, 600 тысяч рублей по автокредитам и 1,5 миллиона рублей по ипотеке.

Эксперты спрогнозировали, что при таких лимитах кредитными каникулами могут воспользоваться меньше половины заемщиков по ипотеке и автокредитам. В Москве и Петербурге эта доля еще ниже, так как средние размеры кредитов там больше, чем в других регионах.

8 апреля на совещании с губернаторами Владимир Путин поручил правительству расширить программу кредитных каникул, чтобы ею могло воспользоваться большее количество людей.