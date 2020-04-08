Кредитными каникулами смогут воспользоваться меньше половины заемщиков по ипотеке и автокредитам

В установленные правительством максимальные размеры займов для кредитных каникул впишутся меньше половины россиян, имеющих ипотеку и автокредиты. Об этом сообщает «Коммерсант».

По оценке Объединенного кредитного бюро, претендовать на кредитные каникулы могут около 45% владельцев автокредитов (около 700 тысяч кредитов), 49% ипотечных заемщиков (более 2,5 миллиона кредитов), около 72% заемщиков с потребительскими кредитами (почти 32 миллиона кредитов) и более 90% владельцев кредитных карт (более 45 миллионов штук).

По словам главы ОКБ Артура Александровича, наиболее сильно лимиты ограничат заемщиков из Москвы и Петербурга, так как средние размеры кредитов там больше, чем в других регионах. По данным ОКБ, в Москве средний размер потребительского и автокредита превышает лимит вдвое, средний размер ипотечного кредита — втрое.

Старший кредитный эксперт агентства Moodyʼs Ольга Ульянова считает, что «по потребительскому кредитованию до 20% заемщиков могут потенциально обратиться в банки за каникулами, по ипотеке доля таких заемщиков будет до 10%». По словам замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаила Полухина, доля кредитов, по которым могут быть введены каникулы, в портфелях банков составит 5–10%.

В марте президент России Владимир Путин распорядился предоставить полугодовые кредитные каникулы всем гражданам, чей месячный доход из-за эпидемии коронавируса снизился более чем на 30%.

6 апреля правительство утвердило максимальные размеры кредитов, по которым возможна отсрочка. Это 100 тысяч рублей по кредитным картам, 250 тысяч по потребительским займам для физлиц, 600 тысяч рублей по автокредитам и 1,5 миллиона рублей по ипотеке.

7 апреля замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что правительство рассматривает возможность увеличить максимальный размер ипотечного займа для отсрочки в ряде регионов.