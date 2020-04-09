Власти Хабаровска первыми в России объявили о досрочном окончании учебного года в школах

Школы Хабаровска досрочно отправят учеников 1-8 классов на летние каникулы. Об этом сообщила заместитель мэра города по социальным вопросам Елена Лагошина.

Ученики 1-3 классов уйдут на каникулы с 13 апреля. Школьники 4-8 классов еще некоторое время будут учиться дистанционно и сдадут всероссийские проверочные работы заочно. Для шестиклассников последним учебным днем станет 20 апреля, семиклассников — 26 апреля, восьмиклассников — 14 мая.

«Старшее звено продолжает дистанционное обучение. Девятиклассники с 9 июня сдают два обязательных экзамена в рамках ОГЭ: математику и русский язык, предметы по выбору они не сдают. А ЕГЭ для выпускников стартует 8 июня», — сказала Елена Лагошина.

Минпросвещения РФ накануне порекомендовало российским регионам с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу завершить учебный год досрочно. Соответствующую рекомендацию выпустило и Минобрнауки Хабаровского края. Как пишет РИА Новости, власти Хабаровска первыми в России объявили о том, что отправят школьников на летние каникулы досрочно.

С 23 марта по 12 апреля все российские школы переведены на каникулы или дистанционный формат обучения. Как школы будут работать в период нерабочих дней до конца апреля, властям регионов предложили выбрать самостоятельно.

Из-за коронавируса Минпросвещения перенесло основные сроки сдачи экзаменов в 11 и 9 классах с конца мая на 8 и 9 июня. Сообщалось, что сроки вступительных экзаменов в вузы также решено перенести.