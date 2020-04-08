Регионам с неблагоприятной ситуацией по COVID-19 рекомендовано завершить учебный год в 1-8 классах досрочно

Минпросвещения РФ рекомендовало российским регионам, где наблюдается неблагоприятная обстановка по распространению COVID-19, скорректировать сроки обучения для учеников 1-8 классов.

Как сообщает «Интерфакс», ведомство предложило изменить календарный график или досрочно завершить учебный год для 1-8 классов по результатам завершенных четвертей или триместров. При необходимости школы могут перенести часть учебной программы для этих классов на следующий год.

В министерстве подчеркнули, что сокращать учебный год в 9-11 классах нельзя. Кроме того, экзамены в 9-х классах должны пройти в очном режиме.

Минпросвещения рекомендовало регионам выстраивать работу школ, исходя из ситуации с распространением COVID-19. В качестве мер профилактики ведомство предложило сократить учебное время, разделить один класс на группы, скорректировать учебные планы.

С 23 марта по 12 апреля все российские школы переведены на каникулы или дистанционный формат обучения. Российским регионам ранее предложили самим определить, как будут работать учебные заведения в период нерабочих дней, объявленный до конца апреля.

Минпросвещения из-за пандемии COVID-19 перенесло основные сроки сдачи экзаменов в выпускных классах. ЕГЭ начнут проводить 8 июня, экзамен для учащихся 9 классов — 9 июня.

Сроки вступительных экзаменов в вузы, как сообщал ТАСС со ссылкой на источник, также перенесут. Когда они начнутся, пока неизвестно.