Сроки вступительных экзаменов в России перенесут из-за коронавируса

Министерство образования и науки РФ приняло решение перенести сроки вступительных экзаменов в вузы из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства. Когда именно они начнутся, не уточняется.

Ранее министерство просвещения объявляло о переносе на две недели сроков сдачи ЕГЭ. Обычно они начинаются 25 мая, но из-за пандемии коронавируса в 2020 году будут проводиться с 8-9 июня.

С 23 марта по 12 апреля все российские школы переведены на режим каникул или дистанционный формат обучения. Для студентов российских вузов объявлены каникулы с 28 марта по 5 апреля. Неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена в стране нерабочей.