«Медуза»: По оснащенности аппаратами ИВЛ многие российские регионы значительно опережают западные страны.

Василий Пискарев (глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России): «Медуза» и «Радио Свобода» распространяют информацию, что в нашей стране существует дефицит аппаратов ИВЛ, что не соответствует действительности.

Денис Мантуров (министр промышленности РФ — на совещании с Владимиром Путиным): Очень дефицитная позиция — это аппараты искусственной вентиляции легких.

Фото в анонсе: Сергей Ильницкий / EPA / Scanpix / LETA