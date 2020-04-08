Больше двух тысяч россиян, застрявших за границей, подали заявки на помощь от правительства. Им будут платить по 2400 рублей в день

По состоянию на 7 апреля МИД РФ одобрил 2300 заявок на финансовую помощь россиянам, которые не могут вернуться в страну из-за коронавируса. Об этом сообщает «Коммерсант».

Этим людям будут платить по 2400 рублей на человека в день и по 1600 рублей в день на ребенка в возрасте до 14 лет. Сбор данных о нуждающихся в помощи продолжается.

Правительство России утвердило порядок помощи россиянам, застрявшим за границей, 3 апреля. На эти цели выделено 500 миллионов рублей. На выплаты могут претендовать люди, у которых есть обратные билеты в Россию . Им будут платить суточные с даты, указанной в билете, до даты фактического возвращения в страну. Чтобы получить деньги, надо заполнить форму в портале госуслуг. Решение о выплате принимается в течение 24 часов.

Из-за остановки авиасообщения и закрытия границ в связи с коронавирусом за границей остаются около 26 тысяч россиян, желающих вернуться в страну.

Власти России организовали спецрейсы для возвращения таких граждан. 4 апреля эти перевозки были приостановлены, 6 апреля их возобновили.

Бесплатно вернуться в Россию могут только те, у кого был билет российских авиакомпаний. Остальным надо платить от 200 до 400 евро.

7 апреля из Нью-Йорка в Москву вылетел рейс с россиянами, загруженный только на 15%. Один из пассажиров рассказал, что желающих улететь было достаточно, но многих не пустили на борт из-за технической ошибки.