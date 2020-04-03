Россия полностью прекратит международное авиасообщение

Власти России в ночь на 4 апреля приостановят все авиарейсы для возвращения россиян, сообщают «Интерфакс» и РБК со ссылкой на источники. Также будут приостановлены рейсы, на которых иностранцы покидают Россию.

Российские авиакомпании получили соответствующую телеграмму от Росавиации. В ведомстве это пока не комментировали.

За границей остается около 30 тысяч россиян, просивших помочь в возвращении на родину, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники. Продолжит ли Россия вывозить своих граждан из других стран, официально неизвестно. По данным «Коммерсанта», больше никаких вывозных рейсов не будет. Так, рейс «Аэрофлота» из Нью-Йорка в Москву, намечавшийся на 3 апреля, отменили.

Также стало известно, что аэропорт Домодедово закрыл галерею международных рейсов из-за прекращения международного авиасообщения.

С 18 марта Россия закрыла границу для иностранцев. После этого в страну могли попасть лишь россияне, возвращающиеся из-за границы. Всех россиян после возвращения обязали находиться на 14-дневном карантине.

С 30 марта в России временно закрыли движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска. При этом в некоторых случаях в Россию все же можно попасть из других стран: из Финляндии пешком, из Белоруссии на поезде.

С 31 марта число рейсов для оставшихся за границей россиян сократили.

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