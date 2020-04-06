Россия возобновила рейсы для вывоза граждан из-за рубежа. 6 апреля россиян заберут из Бангладеш и Киргизии

Россия возобновила авиарейсы по возвращению граждан из-за рубежа. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с вирусом.

6 апреля будут совершены первые два рейса: Бишкек — Екатеринбург и Дакка — Нижний Новгород.

Дальнейшее расписание будет публиковаться на сайте стопкоронавирус.рф.

Россия прекратила вывозные рейсы с 4 апреля, при этом вернуться в страну не успели около 30 тысяч человек.