Власти России остановили вывоз россиян из других стран. А затем заявили, что «своих не бросают»

Граждане России во время ожидания вылета из Нью-Дели в Москву, 31 марта 2020 года Евгений Пахомов / ТАСС / Scanpix / LETA

В ночь на 4 апреля власти России полностью приостановили международное авиасообщение, в том числе прекратили все рейсы для возвращения россиян и . Некоторые рейсы отменили уже 3 апреля. В федеральном оперативном штабе по коронавирусу сообщили, что авиасообщение прекратили, чтобы защитить здоровье граждан и ограничить «новую волну завозных случаев заболевания коронавирусной инфекцией». Правительство выделило МИД России 500 миллионов рублей, чтобы ведомство оплатило проживание россиян за рубежом. Тем, кто хочет вернуться в Россию, предложили заполнить анкету на портале госуслуг.

За границей остались около 30 тысяч человек, попросивших власти России помочь с возвращением на родину, сообщил 3 апреля «Коммерсант» со ссылкой на источник в рабочей группе по организации вывоза. При этом еще 1 апреля в МИД РФ говорили о 35 тысячах россиян, застрявших в других странах. Больше всего россиян, по данным министерства, находилось в Таиланде (20 тысяч человек), в Индии и Индонезии (по пять тысяч человек в каждой из стран).

Правительство взяло тайм-аут на два дня, чтобы определить, кого, как и куда будут вывозить, сообщила вице-премьер и глава оперативного штаба по коронавирусу Татьяна Голикова. «Мы своих не бросаем», — сказала она журналистам (цитата по «Интерфаксу»). При этом, подчеркнула Голикова, «важно не получить еще одну волну коронавируса в России». По ее словам, в России коронавирус среди прочего обнаружили у людей, вернувшихся из 73 стран, в основном из Италии, Испании, Франции, Германии и ОАЭ.

Полеты приостановили, поскольку МВД не смогло идентифицировать половину возвращающихся граждан. Полиция изучила списки МИДа, в которых значатся 26 тысяч россиян, заявивших о желании вернуться, и не смогла идентифицировать 13660 человек, сказала Голикова. «Мы не понимаем, есть ли это фактические граждане, и если они есть, то в какую точку они полетят», — пояснила вице-премьер.

Когда будут возобновлены полеты, пока неизвестно. Возможно, россиян начнут возвращать уже на следующей неделе. Новые графики вывозных рейсов будут формировать 6 апреля, тогда же может быть дана команда на продолжение вывоза россиян, сказала Голикова. Как долго будут вывозить россиян и продолжат ли российские власти использовать , введенные ранее, пока неизвестно. В посольстве США в Москве сообщили, что ожидают возобновления авиасообщения в середине следующей недели, пишет «Интерфакс». Планируется, что в это время в Москву прилетит рейс, чтобы забрать из России граждан США.

Александр Бакланов