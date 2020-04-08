Граждане России, желающие вернуться на родину вывозными рейсами, смогут сделать это бесплатно в случае, если у них есть неиспользованный билет российского авиаперевозчика.

Тем, у кого на руках неиспользованные билеты иностранной авиакомпании, придется заплатить за рейс — 200 евро за человека при перевозке из пунктов вылета в Европе и 400 евро в случае дальних авиаперелетов. Об этом заявили в Минтрансе РФ.

На рейсы могут претендовать только россияне, выехавшие из страны после 1 января 2020 года.

4 апреля в связи с пандемией коронавируса Россия полностью прекратила международное авиасообщение, в том числе вывозные рейсы сограждан из-за рубежа. Через два дня рейсы возобновились. По оценкам Минтранса, в настоящее время за рубежом остаются около 25,8 тысяч россиян, желающих вернуться на родину.

В ближайшие дни запланирован вывоз россиян из США, Мальдив, Бали, Таиланда, Индии, Японии, Кипра, Испании, Турции и Черногории. График вывоза ограничивает количество граждан, прибывающих в Россию — по 500 человек в Москву и 200 человек в региональные аэропорты в сутки.