Пассажиров поездов рассадят в метре друг от друга и запретят ездить в купе вчетвером
РЖД будет продавать билеты на поезда так, чтобы между пассажирами в вагоне оставалось расстояние не меньше метра. Об этом пишет газета РЖД «Гудок».
В купе будут продавать по два билета, а не по четыре (исключение — если в купе едет семья), в плацкартные выгоны — «по два места в купейную часть и нижнее боковое вместо четырех и двух соответственно», пишет «Гудок». В плацкартах также будет сделано исключения для путешествующих вместе семей.
«Кроме того, в поездах, куда пассажиры уже купили билеты ранее и где дистанция не соблюдается, так как билеты покупали до того, как был введен режим самоизоляции, пассажиров рассадят на большее расстояние друг от друга, предложив им аналогичные по ценам и услугам места, но подальше от соседа», — рассказали в РЖД.
Соблюдать дистанцию между людьми необходимо для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
В конце марта источники РИА Новости, «Интерфакса» и РБК сообщали, что в правительстве обсуждают остановку авиаперелетов и железнодорожного сообщения внутри страны. Официально эту информацию не подтвердили и не опровергли.
РЖД с начала апреля сократила число поездов, объяснив такой шаг снижением спроса.