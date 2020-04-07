Пассажиров поездов рассадят в метре друг от друга и запретят ездить в купе вчетвером

РЖД будет продавать билеты на поезда так, чтобы между пассажирами в вагоне оставалось расстояние не меньше метра. Об этом пишет газета РЖД «Гудок».

В купе будут продавать по два билета, а не по четыре (исключение — если в купе едет семья), в плацкартные выгоны — «по два места в купейную часть и нижнее боковое вместо четырех и двух соответственно», пишет «Гудок». В плацкартах также будет сделано исключения для путешествующих вместе семей.

Соблюдать дистанцию между людьми необходимо для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

В конце марта источники РИА Новости, «Интерфакса» и РБК сообщали, что в правительстве обсуждают остановку авиаперелетов и железнодорожного сообщения внутри страны. Официально эту информацию не подтвердили и не опровергли.

РЖД с начала апреля сократила число поездов, объяснив такой шаг снижением спроса.