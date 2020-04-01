Роспотребнадзор предписал соблюдать дистанцию не менее 1 метра в общественном транспорте

При нахождении в общественных местах, включая транспорт, «гражданам следует соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1 метра». Исключение — поездки на такси. Об этом говорится в постановлении Роспотребнадзора о дополнительных мерах по борьбе с распространением коронавируса.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призывал жителей соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 метра. В московских магазинах разметка для дистанцирования покупателей нанесена с шагом 1,5 метра, сообщало агентство «Москва».

В Москве, Московской области и других регионах России с конца марта ввели всеобщий режим самоизоляции, предполагающий, что жители могут выходить из дома только на работу, в ближайший магазин или для того, чтобы вынести мусор или выгулять собаку.

В России, по данным на 31 марта, было зафиксировано 2337 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Большинство новых случаев фиксируется в Москве.