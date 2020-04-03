РЖД временно отменяет 53 поезда, в том числе часть «Сапсанов»

Компания «Российские железные дороги» с 7 апреля временно отменит 53 поезда дальнего следования на фоне снижения спроса из-за коронавируса, сообщается на сайте компании.

В частности, будут отменены три пары высокоскоростных поездов «Сапсан» между Москвой и Петербургом.

Кроме того, будет сокращена периодичность курсирования еще 37 поездов.

Полный список всех изменений в маршрутах опубликован на сайте РЖД.

С 21 марта число пассажиров, воспользовавшихся поездами РЖД, сократилось на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пассажиры в пять раз чаще сдают билеты на поезда, запланированные на апрель.