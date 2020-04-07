«Альфа-банк» перестал кредитовать работников отраслей, пострадавших от коронавируса. Другие банки ужесточили условия выдачи кредитов

«Альфа-банк» со 2 апреля приостановил выдачу кредитов работникам , наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на письмо банка клиентам.

В пресс-службе банка подтвердили информацию из письма: «Мы стремимся защитить клиентов от чрезмерных кредитных рисков. Если клиент из-за экономических трудностей не сможет выплачивать кредит, пострадают обе стороны сделки».

Консультант «Альфа-банка» в личном кабинете сообщил корреспонденту «Ведомостей», что ограничения касаются всех видов кредитов, в частности ипотеки. Как долго продлится приостановка, неизвестно.

Как выяснили «Ведомости», ужесточить требования для заемщиков или скорректировать политику выдачу кредитов также решили некоторые другие банки, в частности, «Открытие», «Ренессанс кредит», «Ак Барс», МТС банк и Абсолют банк.

Правительство 6 апреля утвердило перечень из девяти наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. Им государство окажет поддержку в первую очередь.

Президент России Владимир Путин распорядился предоставить полугодовые кредитные каникулы тем гражданам, чей месячный доход из-за эпидемии коронавируса снизился более чем на 30%. Размер займа для отсрочки не может превышать 100 тысяч — 1,5 миллиона рублей в зависимости от вида кредита.