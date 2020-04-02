Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин намерен выступить с новым обращением к россиянам, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Путин собирается записать обращение днем 2 апреля, оно будет готово после 16 часов по московскому времени. «Начиная с 16 часов, можно будет ждать», — сказал Песков.

Специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников, освещающий работу Владимира Путина, ранее сообщил, что неделя с 6 по 12 апреля будет объявлена в России нерабочей. Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о нерабочей неделе, сообщил, что таких решений пока не принято, и повторил, что Путин готовит обращение к нации.

25 марта Владимир Путин уже выступал с обращением к россиянам. Тогда он, в частности, объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей и призвал граждан оставаться дома, чтобы остановить распространение коронавируса.