Российским вузам рекомендовали с 6 апреля возобновить учебный процесс дистанционно

Минобрнауки порекомендовало вузам возобновить учебный процесс дистанционно с 6 апреля. Об этом сказано в сообщении, распространенном пресс-службой ведомства.

«Убедительно прошу студентов и преподавателей соблюдать режим самоизоляции и мотивировать других минимизировать социальные контакты», — цитирует пресс-служба главу министерства Валерия Фалькова.

Учащихся вузов отправили на каникулы с 28 марта по 5 апреля после того, как президент РФ Владимир Путин объявил нерабочую неделю.

Днем 2 апреля глава государства объявил нерабочими все дни до конца месяца. Регионы, по словам Путина, смогут сами выбрать, какие ограничения установить на этот период.

С конца марта Москва и Подмосковье, где зафиксировали наибольшее число случаев заболевания COVID-19, перевели жителей на всеобщий режим самоизоляции. Аналогичный режим ввели большинство российских регионов.