В России возбудили первое уголовное дело после побега из карантина по коронавирусу

Полиция возбудила уголовное дело против жителя Петербурга, сбежавшего из-под карантина по коронавирусу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Как пишет «Фонтанка», 32-летний петербуржец 21 марта вернулся из Швейцарии. В аэропорту его предупредили о необходимости двухнедельной самоизоляции, но он выходил на улицу. 26 марта мужчину поместили на принудительный карантин в , однако на следующий день он оттуда сбежал. 28 марта его задержали в Петербурге и отправили назад в «Зарю».

Против мужчины возбуждено дело о покушении на нарушение санитарно-эпидемиологических правил (статья 30 и статья 236 УК РФ). Как пишет «Фонтанка», это первый известный в России случай, когда нарушение условий карантина по коронавирусу сочли преступлением. Раньше за это наказывали по административной статье о неисполнении требований должностного лица.

Подтверждена ли у петербуржца коронавирусная инфекция, не уточняется.

Статья 236 УК «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» предусматривает до пяти лет лишения свободы. Но к ответственности по ней можно привлечь лишь тех, кто нарушил карантин и тем самым вызвал массовое заражение или смерть человека.

25 марта в Госдуме внесли предложение ужесточить наказание по статье 236 УК, а также включить в нее новый состав — нарушение санитарно-эпидемиологических правил, сопряженное с умышленным созданием угрозы массового заражения.

По официальным данным, в Петербурге 37 человек заразились коронавирусом, пятеро из них выздоровели. 28 марта в городе была зафиксирована первая смерть пациента с COVID-19.

Заболели Умерли Вылечились 🇷🇺 Россия 1 264 7 49 🇺🇸 США 101 657 1 581 869 🇮🇹 Италия 86 498 9 134 10 950 🇨🇳 Китай 81 897 3 296 74 720 🇪🇸 Испания 65 719 5 138 9 357 🇩🇪 Германия 50 871 342 6 658 🇫🇷 Франция 33 014 1 995 5 700 🇮🇷 Иран 32 332 2 378 11 133 🇬🇧 Великобритания 14 631 760 135 🇨🇭 Швейцария 12 928 231 1 530 🇰🇷 Южная Корея 9 332 139 4 528 … … … … 📝 Всего в мире 593 519 27 201 130 919 Данные: JHU CSSE , оперативный штаб РФ по борьбе с вирусом. Обновлено: 28.03.2020 в 19:00 (по московскому времени)