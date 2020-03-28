В России возбудили первое уголовное дело после побега из карантина по коронавирусу
Полиция возбудила уголовное дело против жителя Петербурга, сбежавшего из-под карантина по коронавирусу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление МВД по Петербургу и Ленинградской области.
Как пишет «Фонтанка», 32-летний петербуржец 21 марта вернулся из Швейцарии. В аэропорту его предупредили о необходимости двухнедельной самоизоляции, но он выходил на улицу. 26 марта мужчину поместили на принудительный карантин в пансионат «Заря», однако на следующий день он оттуда сбежал. 28 марта его задержали в Петербурге и отправили назад в «Зарю».
Против мужчины возбуждено дело о покушении на нарушение санитарно-эпидемиологических правил (статья 30 и статья 236 УК РФ). Как пишет «Фонтанка», это первый известный в России случай, когда нарушение условий карантина по коронавирусу сочли преступлением. Раньше за это наказывали по административной статье о неисполнении требований должностного лица.
Подтверждена ли у петербуржца коронавирусная инфекция, не уточняется.
Статья 236 УК «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» предусматривает до пяти лет лишения свободы. Но к ответственности по ней можно привлечь лишь тех, кто нарушил карантин и тем самым вызвал массовое заражение или смерть человека.
25 марта в Госдуме внесли предложение ужесточить наказание по статье 236 УК, а также включить в нее новый состав — нарушение санитарно-эпидемиологических правил, сопряженное с умышленным созданием угрозы массового заражения.
По официальным данным, в Петербурге 37 человек заразились коронавирусом, пятеро из них выздоровели. 28 марта в городе была зафиксирована первая смерть пациента с COVID-19.
Заболели
Умерли
Вылечились
🇷🇺 Россия
1 264
7
49
🇺🇸 США
101 657
1 581
869
🇮🇹 Италия
86 498
9 134
10 950
🇨🇳 Китай
81 897
3 296
74 720
🇪🇸 Испания
65 719
5 138
9 357
🇩🇪 Германия
50 871
342
6 658
🇫🇷 Франция
33 014
1 995
5 700
🇮🇷 Иран
32 332
2 378
11 133
🇬🇧 Великобритания
14 631
760
135
🇨🇭 Швейцария
12 928
231
1 530
🇰🇷 Южная Корея
9 332
139
4 528
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