В Петербурге умер первый зараженный коронавирусом

В Петербурге умер пациент с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора города Александра Беглова.

«Сегодня мы потеряли одного человека в больнице Боткина, причина смерти определена будет после вскрытия», — сказал Беглов.

Это первая подтвержденная смерть пациента с коронавирусом в Петербурге. Всего в городе вирусом заразились 37 человек, пятеро из них выздоровели.

По официальным данным, в России коронавирусом заразились 1264 человека, 49 из них выздоровели и шестеро умерли.

Чтобы остановить распространение коронавируса, власти России закрыли въезд для иностранцев, прекратили авиасообщение с другими странами и объявили выходную неделю с 30 марта по 5 апреля. По неподтвержденной информации, правительство также рассматривает возможность остановить авиа- и железнодорожные пассажирские перевозки внутри страны.