Жителям Петербурга запретили посещать храмы в нерабочую неделю. РПЦ заявила, что это противоречит Конституции

Распоряжение властей Петербурга запретить посещение храмов в нерабочую неделю в связи с угрозой заражения коронавирусом не соответствует Конституции. Об этом «Интерфаксу» заявила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).

«Конституция России относит право на свободу совести [и свободу вероисповедания] к числу неотъемлемых прав человека и гражданина. Такие права, согласно Основному закону и закону о свободе совести, могут быть ограничены только федеральным законом, но не актами субъектов РФ», — сказала игуменья.

Он добавила, что РПЦ не планирует оспаривать распоряжение властей Петербурга и что оно «никоим образом не регламентирует возможности религиозных организаций совершать богослужения». Санкт-Петербургская епархия подчеркнула, что ее храмы продолжат служение.

25 марта президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей. Он призвал россиян оставаться дома, чтобы остановить распространение коронавируса.

26 марта губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о дополнительных ограничениях, которые будут введены в городе во время нерабочей недели. Он распорядился ограничить работу кафе, магазинов и автозаправок, а также запретил жителям города посещать религиозные учреждения и некоторые парки.

Аналогичные ограничения на время нерабочей недели ввели власти Москвы. Но они, в отличие от властей Петербурга, ограничились рекомендацией не посещать религиозные учреждения.

РПЦ неоднократно заявляла, что не планирует закрывать свои храмы из-за коронавируса. Они будут открыты в том числе с нерабочую неделю.