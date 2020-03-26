«Пастырский долг будет в полном объеме исполняться». РПЦ отказалась закрыть церкви

Русская православная церковь заявила, что не будет закрывать церкви и храмы в Москве в нерабочую неделю в России. Так в церкви прокомментировали предложение мэра Москвы Сергея Собянина воздержаться от посещения религиозных объектов, пишет «Интерфакс».

«Пастырский долг духовенства будет в полном объеме исполняться по отношению ко всем тем верующим людям, которые находят для себя необходимым в нынешнее трудное время прийти в храм для молитвы о своих близких и о нашем народе», — заявили в рабочей группе РПЦ по коронавирусу.

Для жителей Москвы и Подмосковья, которые решат остаться дома, организуют трансляцию богослужений на телеканалах «Спас», «Союз» и в соцсетях.

Власти Москвы и Подмосковья сообщили, что с 28 марта по 5 апреля в регионах временно закроют непродовольственные магазины, салоны красоты, рестораны и кафе. Вместе с этим гражданам рекомендовали не посещать религиозные объекты.

Президент России Владимир Путин объявил 25 марта, что неделя с 30 марта по 3 апреля будет нерабочей с сохранением зарплаты.