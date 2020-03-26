Губернатор Петербурга объявил о временном закрытии торговых центров и баров

Губернатор Петербурга Александр Беглов распорядился с 28 марта по 5 апреля ограничить работу ресторанов, кафе, баров и столовых. Компании смогут заниматься доставкой товаров, сказано в постановлении главы города.

На этот же период будет остановлена работа объектов розничной торговли, кроме аптек, магазинов по продаже продуктов и товаров первой необходимости, а также автозаправок. Также Беглов запретил посещать религиозные организации, некоторые парки, сады и скверы.

Похожие решения 26 марта приняли власти Москвы и Подмосковья. В обоих регионах решили закрыть с 28 марта по 5 апреля рестораны, кафе, бары, многие магазины, отдельно в Москве запретили посещать крупные парки города. Жителям регионов посоветовали не посещать религиозные объекты.

Президент Владимир Путин на фоне эпидемии коронавирусной инфекции объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей. Он призвал работодателей сохранить зарплаты сотрудникам в эти дни.