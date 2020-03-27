Кремль предложил работать удаленно на нерабочей неделе

В Кремле предполагают, что российские граждане продолжат работать в дистанционном формате на следующей неделе, которую президент РФ объявил нерабочей. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы исходим из того, что те, кто работал до сих пор на удаленке, будут продолжать работать, как и работали, на следующей неделе. Речь не идет о выходных или праздничных днях в классическом понимании этого слова. Этот режим нерабочих дней введен для того, чтобы снизить контакты между людьми по максимуму», — сказал он.

В частности, по словам Пескова, продолжат функционировать оборонные предприятия, имеющие обязательный цикл работы. Также в Кремле будет приветствоваться продолжение дистанционного обучения в школах и вузах на следующей неделе, добавил он.

25 марта президент РФ Владимир Путин выступил со специальным обращением к нации в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Он предложил ряд мер по противодействию распространению вируса в стране, в том числе объявив неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей. Президент призвал граждан провести эту неделю дома.

Министерство труда РФ разъясняло, что нерабочая неделя не касается работников медицинских и непрерывно действующих организаций, а также предприятий, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости.

Все российские школы с 23 марта до 12 апреля перешли на режим каникул или дистанционную форму обучения. Для студентов российских вузов объявлены каникулы с 28 марта по 5 апреля.