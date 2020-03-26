Правительство разработало законопроект, разрешающий ввести режим ЧС из-за эпидемии

Правительство России разработало законопроект, наделяющий кабинет министров правом вводить режимы повышенной готовности и чрезвычайной ситуации по всей стране в случае возникновения эпидемии. Документ опубликован на сайте Госдумы.

Правительство предложило дополнить закон «О защите населения от ЧС», прописав, что чрезвычайная ситуация может возникнуть в том числе из-за «распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих».

Также авторы законопроекта предложили, чтобы при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации правительство получило право координировать единую государственную систему предупреждения и ликвидации ЧС.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил 26 марта, что в России не вводят режим ЧС из-за распространения коронавируса, поскольку «у нас де-факто эпидемии нет».

По данным на 26 марта, в России зарегистрировано 840 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Больше всего инфицированных выявлено в Москве — 546 человек.