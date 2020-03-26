В России коронавирус обнаружили у 840 человек, за день — у 182 человек
В России за сутки коронавирусную инфекцию диагностировали у 182 человек, сообщает оперативный штаб. Общее число выявленных случаев составило 840 человек в 56 регионах страны.
Больше всего случаев заражения коронавирусом выявили в Москве — у 136 человек. Всего в городе вирус обнаружили у 546 человек.
В оперативном штабе подтвердили первые две смерти от коронавирусной инфекции в Москве.
За сутки из больниц выписали еще девять человек. Всего с начала эпидемии от коронавирусной инфекции излечились 38 человек.
Заболели
Умерли
Вылечились
🇷🇺 Россия
840
2
38
🇨🇳 Китай
81 661
3 285
73 280
🇮🇹 Италия
74 386
7 503
8 326
🇺🇸 США
65 778
942
348
🇪🇸 Испания
49 515
3 647
3 794
🇩🇪 Германия
37 323
206
3 243
🇮🇷 Иран
27 017
2 077
8 913
🇫🇷 Франция
25 600
1 333
3 250
🇨🇭 Швейцария
10 897
153
131
🇬🇧 Великобритания
9 640
466
140
🇰🇷 Южная Корея
9 137
126
3 507
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📝 Всего в мире