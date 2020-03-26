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В России коронавирус обнаружили у 840 человек, за день — у 182 человек

Источник: Meduza

В России за сутки коронавирусную инфекцию диагностировали у 182 человек, сообщает оперативный штаб. Общее число выявленных случаев составило 840 человек в 56 регионах страны.

Больше всего случаев заражения коронавирусом выявили в Москве — у 136 человек. Всего в городе вирус обнаружили у 546 человек.

В оперативном штабе подтвердили первые две смерти от коронавирусной инфекции в Москве.

За сутки из больниц выписали еще девять человек. Всего с начала эпидемии от коронавирусной инфекции излечились 38 человек.

Заболели

Умерли

Вылечились

🇷🇺 Россия

840

2

38

🇨🇳 Китай

81 661

3 285

73 280

🇮🇹 Италия

74 386

7 503

8 326

🇺🇸 США

65 778

942

348

🇪🇸 Испания

49 515

3 647

3 794

🇩🇪 Германия

37 323

206

3 243

🇮🇷 Иран

27 017

2 077

8 913

🇫🇷 Франция

25 600

1 333

3 250

🇨🇭 Швейцария

10 897

153

131

🇬🇧 Великобритания

9 640

466

140

🇰🇷 Южная Корея

9 137

126

3 507

📝 Всего в мире

467 776
21 181
108 000
Полная версия таблицы со всеми странами. Данные: JHU CSSE, оперативный штаб РФ по борьбе с вирусом. Актуально на 11:00 26.03.2020 (по московскому времени)

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