В России за сутки коронавирусную инфекцию диагностировали у 182 человек, сообщает оперативный штаб. Общее число выявленных случаев составило 840 человек в 56 регионах страны.

Больше всего случаев заражения коронавирусом выявили в Москве — у 136 человек. Всего в городе вирус обнаружили у 546 человек.

В оперативном штабе подтвердили первые две смерти от коронавирусной инфекции в Москве.

За сутки из больниц выписали еще девять человек. Всего с начала эпидемии от коронавирусной инфекции излечились 38 человек.

Заболели Умерли Вылечились 🇷🇺 Россия 840 2 38 🇨🇳 Китай 81 661 3 285 73 280 🇮🇹 Италия 74 386 7 503 8 326 🇺🇸 США 65 778 942 348 🇪🇸 Испания 49 515 3 647 3 794 🇩🇪 Германия 37 323 206 3 243 🇮🇷 Иран 27 017 2 077 8 913 🇫🇷 Франция 25 600 1 333 3 250 🇨🇭 Швейцария 10 897 153 131 🇬🇧 Великобритания 9 640 466 140 🇰🇷 Южная Корея 9 137 126 3 507 … … … … 📝 Всего в мире 467 776 21 181 108 000 Полная версия таблицы со всеми странами . Данные: JHU CSSE , оперативный штаб РФ по борьбе с вирусом. Актуально на 11:00 26.03.2020 (по московскому времени)