В Москве умерли двое зараженных коронавирусом
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В Москве умерли два человека с положительным тестом на коронавирус. Об этом сообщил городской оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.
«Пациенты 88 и 73 лет, диагнозы были поставлены прижизненно. Кроме того, у них была подтверждена пневмония, имелись сопутствующие патологии», — говорится в сообщении штаба.
Точную причину смерти пациентов штаб не назвал.
19 марта в Москве умерла 79-летняя пациентка с коронавирусом. Врачи заявили, что причиной смерти стала не пневмония, а оторвавшийся тромб. По официальным данным, в России умерших от коронавируса нет.