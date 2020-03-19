В московской больнице умерла пациентка с коронавирусом

В инфекционной больнице № 2 в Москве умерла 79-летняя женщина, у которой диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщает московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«Смерть наступила в результате пневмонии на фоне очень тяжелой сопутствующей патологии», — заявили в штабе. Пациентка имела целый ряд хронических заболеваний, в том числе сахарный диабет второго типа, атеросклероз, гипертоническую болезнь сердца.

Пожилую женщину госпитализировали 13 марта. Сперва она лежала в частной клинике, с 16 марта — в инфекционной больнице № 2. Она получала комплексную интенсивную терапию.

Всего в России по состоянию на 18 марта коронавирус обнаружили у 147 человек. Известно о девяти выздоровевших людях.

Заболели Умерли Вылечились 🇷🇺 Россия 147 1 9 🇨🇳 Китай 81 102 3 241 69 755 🇮🇹 Италия 35 713 2 978 4 025 🇮🇷 Иран 17 361 1 135 5 389 🇪🇸 Испания 13 910 623 1 081 🇩🇪 Германия 12 327 28 105 🇫🇷 Франция 9 105 148 12 🇰🇷 Южная Корея 8 413 84 1 540 🇺🇸 США 7 783 118 0 🇨🇭 Швейцария 3 028 28 15 🇬🇧 Великобритания 2 642 72 67 ... ... ... ... 📝 Всего в мире 214 910 8 734 83 208 Полная версия таблицы со всеми странами .Данные: JHU CSSE, оперативный штаб РФ по борьбе с вирусом. Актуально на 18:00 18.03.2020 (по московскому времени).