В московской больнице умерла пациентка с коронавирусом
Источник: Оперативный штаб Москвы
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В инфекционной больнице № 2 в Москве умерла 79-летняя женщина, у которой диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщает московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
«Смерть наступила в результате пневмонии на фоне очень тяжелой сопутствующей патологии», — заявили в штабе. Пациентка имела целый ряд хронических заболеваний, в том числе сахарный диабет второго типа, атеросклероз, гипертоническую болезнь сердца.
Пожилую женщину госпитализировали 13 марта. Сперва она лежала в частной клинике, с 16 марта — в инфекционной больнице № 2. Она получала комплексную интенсивную терапию.
Всего в России по состоянию на 18 марта коронавирус обнаружили у 147 человек. Известно о девяти выздоровевших людях.
Заболели
Умерли
Вылечились
🇷🇺 Россия
147
1
9
🇨🇳 Китай
81 102
3 241
69 755
🇮🇹 Италия
35 713
2 978
4 025
🇮🇷 Иран
17 361
1 135
5 389
🇪🇸 Испания
13 910
623
1 081
🇩🇪 Германия
12 327
28
105
🇫🇷 Франция
9 105
148
12
🇰🇷 Южная Корея
8 413
84
1 540
🇺🇸 США
7 783
118
0
🇨🇭 Швейцария
3 028
28
15
🇬🇧 Великобритания
2 642
72
67
...
...
...
...
📝 Всего в мире
214 910
8 734
83 208
Полная версия таблицы со всеми странами.Данные: JHU CSSE, оперативный штаб РФ по борьбе с вирусом. Актуально на 18:00 18.03.2020 (по московскому времени).