В России выявлены 33 новых случая коронавируса. Всего заболели 147 человек
Источник: Meduza
Число выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России выросло до 147, сообщается в пресс-релизе оперативного штаба, поступившем в редакцию «Медузы».
За сутки зарегистрированы 33 случая COVID-19 у граждан РФ — из них 31 случай в Москве, один в Томской области, один в Новосибирской области.
Заболевшие изолированы в инфекционных боксах. Контактировавшие с ними выявлены и будут помещены под медицинское наблюдение.
Заболели
Умерли
Вылечились
🇷🇺 Россия
147
0
9
🇨🇳 Китай
81 058
3 230
68 798
🇮🇹 Италия
31 506
2 503
2 941
🇮🇷 Иран
16 169
988
5 389
🇪🇸 Испания
11 748
533
1 028
🇩🇪 Германия
9 257
24
67
🇰🇷 Южная Корея
8 320
81
1 407
🇫🇷 Франция
7 699
148
12
🇺🇸 США
6 421
108
17
🇨🇭 Швейцария
2 700
27
4
🇬🇧 Великобритания
1 960
56
53
...
...
...
...
📝 Всего в мире
197 179
7 905
80 841
Полная версия таблицы со всеми странами. Данные: JHU CSSE, оперативный штаб РФ по борьбе с вирусом. Актуально на 15:01 18.03.2020 (по московскому времени)