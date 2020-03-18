В России выявлены 33 новых случая коронавируса. Всего заболели 147 человек

Число выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России выросло до 147, сообщается в пресс-релизе оперативного штаба, поступившем в редакцию «Медузы».

За сутки зарегистрированы 33 случая COVID-19 у граждан РФ — из них 31 случай в Москве, один в Томской области, один в Новосибирской области.

Заболевшие изолированы в инфекционных боксах. Контактировавшие с ними выявлены и будут помещены под медицинское наблюдение.

Заболели Умерли Вылечились 🇷🇺 Россия 147 0 9 🇨🇳 Китай 81 058 3 230 68 798 🇮🇹 Италия 31 506 2 503 2 941 🇮🇷 Иран 16 169 988 5 389 🇪🇸 Испания 11 748 533 1 028 🇩🇪 Германия 9 257 24 67 🇰🇷 Южная Корея 8 320 81 1 407 🇫🇷 Франция 7 699 148 12 🇺🇸 США 6 421 108 17 🇨🇭 Швейцария 2 700 27 4 🇬🇧 Великобритания 1 960 56 53 ... ... ... ... 📝 Всего в мире 197 179 7 905 80 841 Полная версия таблицы со всеми странами . Данные: JHU CSSE , оперативный штаб РФ по борьбе с вирусом. Актуально на 15:01 18.03.2020 (по московскому времени)