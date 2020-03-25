Мэр Москвы анонсировал закрытие кафе, торговых центров и парков в нерабочую неделю

Во время нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля в Москве планируется закрыть парки аттракционов, торговые центры и заведения общепита. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала ТВЦ.

«Я считаю, что кафе, рестораны в эти дни не должны работать. Торговые комплексы огромные, за исключением залов, где торгуют продовольствием или товарами первой необходимости, тоже вряд ли должны функционировать. Центральные парки, по ним тоже надо подумать», — сказал Собянин.

По словам мэра, власти Москвы официально объявят о новых ограничительных мерах 26 марта.

При этом мэр подчеркнул, что в нерабочую неделю в Москве продолжат работать экстренные службы, органы власти, транспорт, банки и продовольственные магазины.

Собянин также заявил, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией еще не прошел. «Мы только в начале этого пика. Мы будем надеяться, что он более плавным и безболезненным, чем в других странах. Но то, что он будет, я в достаточной степени уверен, по крайней мере, по Москве», — сказал мэр.

Обновлено. Источники РБК сообщили, что в нерабочую неделю в Москве также будет ограничено посещение религиозных учреждений.

Президент России Владимир Путин 25 марта выступил с телеобращением из-за эпидемии коронавируса. Он объявил дни с 30 марта по 3 апреля нерабочими с сохранением зарплаты.

Путин также сообщил о переносе голосования по поправкам в Конституцию на неопределенный срок и перечислил новые меры, которые власти собираются принять для поддержки бизнеса и граждан.

На 25 марта в России зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом, 410 из них в Москве. В городе уже введены масштабные карантинные меры: закрыты школы, фитнес-центры, отменены массовые мероприятия и бесплатный проезд в транспорте для детей и пожилых людей.