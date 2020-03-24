Бывшего директора карельского музея Сергея Колтырина, получившего девять лет по делу о педофилии, освободили от наказания

Бывшего директора краеведческого музея в Медвежьегорске Сергея Колтырина, осужденного на девять лет колонии по обвинению в педофилии, освободили от наказания. Эту информацию «КарелИнформ» подтвердили в пресс-службе Медвежьегорского районного суда, где проходило слушание.

Суд решил освободить Колтырина 4 марта. По информации «Столицы на Онего», причиной стало тяжелое состояние здоровья осужденного. Колтырин пока не вышел на свободу, так как прокуратура обжаловала решение о его освобождении. Он находится в больнице управления ФСИН по Карелии, пишет «Подъем».

Приговор Сергею Колтырину был вынесен в мае 2019 года. Суд признал историка виновным в том, что он вместе с другим фигурантом дела Евгением Носовым совершил сексуальное насилие над 13-летним мальчиком. Носов получил 11 лет колонии.

Сергей Колтырин проработал в Медвежьегорском районном музее 31 год, более 15 лет был его руководителем. В ведении этого музея находится мемориальный комплекс в лесу Сандармох, где расположены массовые захоронения репрессированных середины XX века.

Эти захоронения нашел глава карельского «Мемориала» Юрий Дмитриев. Его обвинили в хранении детской порнографии из-за снимков приемной дочери, но в 2018 году оправдали. Вскоре Дмитриев стал фигурантом нового дела — о насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери.

В 2018 году в Сандармохе начало раскопки Российское военно-историческое общество — чтобы подтвердить гипотезу о том, что в урочище захоронены не жертвы советских репрессий, а убитые финнами советские военнопленные. Сергей Колтырин высказывался против этой теории. Близкие историка предполагали, что его преследование могло быть связано с его позицией по поводу захороненных в Сандармохе.