Директора карельского музея Сергея Колтырина обвинили в педофилии. Он следил за состоянием массовых захоронений, которые нашел Юрий Дмитриев

Директор карельского Медвежьегорского районного музея Сергей Колтырин задержан по делу о развращении ребенка. Об этом 2 октября сообщили со ссылкой на источники региональные СМИ и федеральные информагентства. Изданию «Столица на Онего» эту информацию подтвердили в Медвежьегорском районном суде.

Следственный комитет официально объявил о расследовании дела против двоих мужчин, которых подозревают в совершении развратных действий «по предварительному сговору или организованной группой» (пункт 4 статьи 135 УК РФ). Их имен ведомство не назвало. Один из фигурантов, как утверждается, дал признательные показания. СК будет просить суд арестовать обоих.

Согласно сообщению СК, преступление было совершено в сентябре 2018 года. Источник издания «Республика» заявил, что Колтырин якобы «развращал 13-летнего мальчика в течение года», а теперь совершил явку с повинной. Про второго подозреваемого почти ничего не сообщается — кроме того, что он также задержан и, по данным «Республики», «не является жителем Карелии».

В ведении Медвежьегорского районного музея находится мемориальный комплекс в лесу Сандармох, где расположены массовые захоронения репрессированных (и где сейчас РВИО ищет останки бойцов Красной армии). Эти захоронения нашел глава карельского «Мемориала» Юрий Дмитриев, который сейчас по обвинению в сексуальном насилии по отношению к несовершеннолетней приемной дочери (дела против Дмитриева многие считают сфабрикованными).

По словам источника «Медузы» в силовых структурах, расследованием дела занимается следователь из Медвежьегорска, который не работал над делом Юрия Дмитриева.

Телеканал РЕН ТВ, одним из первых сообщивший о задержании Колтырина, назвал его «соратником» Дмитриева. Сотрудник одного из музеев Карелии в разговоре с «Медузой» сказал, что его скорее можно назвать единомышленником последнего: «Он всегда был пропагандистом „Мемориала“, рассказывал о репрессиях, всегда принимал участие в днях памяти». Источник в администрации Медвежьегорска сказал, что Колтырин не имел никакого отношения к раскопкам в Сандармохе, однако как директор музея отвечал за содержание мемориала. По словам сотрудника одного из музеев Карелии, Колтырин «очень контактный» и «популярный» человек, который любит свое дело и при котором «музей преобразился».

Петербургский историк Анатолий Разумов в разговоре с «Медузой» назвал Сергея Колтырина «хранителем» Сандармоха. «Он говорил, что это самое важное в его жизни. Все происходящее воспринимаю как процесс дискредитации Сандармоха. Ведь задержан уже второй человек, хранивший память этого места», — заявил Разумов.