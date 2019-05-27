Карельскому историку Сергею Колтырину дали девять лет колонии по обвинению в педофилии

Суд в Карелии приговорил к 9 годам лишения свободы бывшего директора краеведческого музея в Медвежьегорске Сергея Колтырина по обвинению в развратных действиях в отношении несовершеннолетнего.

Суд счел доказанной версию следствия, по данным которого Колтырин вместе с другим фигурантом дела, Евгением Носовым, совершил сексуальное насилие над 13-летним мальчиком. Носов получил 11 лет колонии.

Музей, которым руководил Колтырин, отвечает за состояние лесного массива Сандармох, где находятся массовые захоронения середины XX века. Родственники и знакомые Колтырина считают, что его преследование связано с позицией по этому вопросу — историк полагает, что это останки жертв сталинских репрессий, а не финских оккупантов времен войны.

Нашедшего эти захоронения главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева обвиняли в хранении детской порнографии из-за снимков приемной дочери. В 2016 году он был оправдан. Сейчас в отношении него заведено новое дело.